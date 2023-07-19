İzmir’de oto galeri ve otel işletmeciliği adı altında kamufle olarak suç örgütü kuran, insanları yüksek faiz ile borçlandırıp borcunu ödeyemeyenlerin mal varlıklarına silah zoruyla el koyduğu belirlenen suç örgütüne düzenlenen hava destekli operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, oto galeri ve otel işletmeciliği adı altında kamufle olarak suç örgütü kuran, insanları yüksek faiz ile borçlandırıp borcunu ödeyemeyenlerin mal varlıklarına silah zoruyla el koyduğu belirlenen suç örgütünü belirleyerek takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 15 Temmuz sabahı, 29 ikamet ve 3 iş yeri olmak üzere toplam 32 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, örgüt lideri Y.S.’nin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 17 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 133 fişek ele geçirildi.

Çete cinayet ilişkisi ortaya çıktı

Öte yandan yapılan çalışmalar çerçevesinde, çetenin İzmir’de yaklaşık 4 ay önce işlenen bir cinayetle ilişkisi ortaya çıktı. 3 Nisan günü Buca Atatürk Mahallesi’nde silahla vurularak hayatını kaybeden Bayram Ulgaç’ın (34) suç örgütü yöneticisi M.S.’nin sağ kolu olduğu, M.S.’nin de intikam için İstanbul’dan tetikçi olarak A.K.’yi tuttuğu öne sürüldü. A.K. de operasyon çerçevesinde herhangi bir eylem gerçekleştiremeden İstanbul’da yakalandığı öğrenildi.

6 tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla, 9 şüpheli de savcılık tarafından serbest bırakıldı.