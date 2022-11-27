İstanbul-Bursa yolunda yakalanan 3 kilo 60 gram uyuşturucu sonrasında, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı genişletti.

İstanbul-Bursa yolunda yakalanan 3 kilo 60 gram uyuşturucu sonrasında, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı genişletti.

Yapılan araştırma sonrasında, İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan bir rezidansa baskın düzenlendi. Otoparktaki bir aracın farına gizlenmiş, 500 gram daha Metanfetamin ele geçirildi. Soruşturma genişletilerek, tespit edilen zanlıların da aranmasına başlandı.