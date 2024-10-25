Bilecik’te farklı tarihlerde 6 adet hırsızlık olayına karışan firari şüpheli şahıs yakalanarak tutuklandı.

Bozüyük’te farklı tarihlerde meydana gelen 3 adet otodan hırsızlık, 3 adet açıktan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik olarak Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda; 6 adet hırsızlık olayını aynı şüpheli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıs yapılan incelemeler sonunca Bursa’da yakalanarak Bilecik’e getirildi.

Bilecik’te şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı Bilecik’te şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şahıs, adli makamlarca 6 ayrı dosyadan tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

Kaynak: iha