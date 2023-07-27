Nevşehir’de otomobilin camını kırarak hırsızlık yapan şahıs jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; bir vatandaş Merkeze bağlı Uçhisar Beldesi Güvercinlik Mevkiine park ettiği aracına geri döndüğünde sağ camının kırık olduğunu ve araç içerisinde bulunan çantasının olmadığını fark etti. Bunun üzerine jandarma ekiplerine suç duyurusunda bulundu. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile müşterek yapılan çalışmada hırsızlık suçunu işleyen şahsın kimliği tespit edildi. Şahsın yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri şüpheliyi çaldığı malzemeler ve hırsızlıkta kullandığı belirtilen aletler ile birlikte Hacıbektaş ilçesinde yakaladı. Şahsın çaldığı belirlenen çanta içerisinden 1 adet cep telefonu, 1 adet şarj kablosu, kimlik kartı ve banka kartlarının olduğu çanta muhafaza altına alınarak sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.