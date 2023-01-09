Eskişehir’de bir otomobilden teyp ve ses sistemi çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Eskişehir’de bir otomobilden teyp ve ses sistemi çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Cumartesi günü gece saatlerinde Şirintepe Mahallesi Ergen Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir otomobili hedef olarak belirleyen oto faresi, bir süre uğraşarak kilitli olan kapıyı açtı. Daha sonra ön yolcu kapısından içeri giren oto faresi, yaklaşık 6 dakika kaldığı otomobilde bulunan teybi ve ses sistemini çaldı. Elinde teyp ve ses sistemiyle otomobilden inen hırsız kayıplara karıştı.

Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan otodan hırsızlık olayı hakkında, araç sahibinin şikâyetçi olmasıyla emniyet güçlerince çalışma başlatıldı.