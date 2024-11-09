Erzincan’ın Otlukbeli İlçesinde planlanan ve devam eden kamu yatırımları Kaymakam İbrahim Gökçe tarafından yerinde incelendi.

Otlukbeli Kaymakamı İbrahim Gökçe, ilçedeki TOKİ tarafından 26.02.2025 tarihinde ihale edileceği ilan edilen 110 sosyal konutun inşa edileceği alanı inceledi. Daha sonra Sağlık Bakanlığı yatırım programında olan yeni devlet hastanesi alanını inceleyen Kaymakam Gökçe, ardından yenilemesi devam eden kapalı halı sahayı, karayolları bölge müdürlüğü tarafından kışa hazırlık kapsamında yapılan temizlik çalışmalarını ve DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından köylerdeki dere temizlik alanlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.