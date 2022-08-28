Edinilen bilgiye göre, Mezretli köyü yakınlarında otluk alandan dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşalar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, otluk alanda çıkan yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın soğutma çalışmaları sonunda tamamen söndürüldü.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.