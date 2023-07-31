Diyarbakır’da müstakil bir evin arka tarafındaki otluk alanın yanmasıyla odunluğa sıçrayan alevler paniğe neden oldu.

Yangın, merkez Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi 555’inci Sokak’ta bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan müstakil bir evin arka tarafında otluk yangını çıktı. Evin odunluğuna sıçrayan yangın, odunluğu kullanılamaz hale getirdi. Odunların tutuşmasıyla birlikte büyüyen yangını çevredeki vatandaşlar ve ev sahibi fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını eve sıçramadan kontrol altına aldı.

O sırada müstakil evin bahçesinde kahvaltı hazırlığı yaptığını söyleyen ev sahibi, “Yangın çıktığı esnada bahçede kahvaltı hazırlığı yapıyorduk. Baktım ki komşular yangın çıktığına dair sesleniyor. Otluk alanın yandığını fark ettiğimizde hemen evin içerisinden hortumları çıkarıp yangına müdahale etmek istedik. O sırada yangın odunluğumuza sıçradı” dedi.

Yangının soğutma çalışmaları sürerken, polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.