Antalya’da çıkan otluk alan yangınında seramik satışı yapılan işyeri zarar gördü.
Yangın, saat 12.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yan yol kenarındaki otluk ve atık maddelerin bulunduğu alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını iş yerinin tamamını kaplamadan söndürdü. Yangında iş yeri kenarında palet üzerindeki yığılı şekilde duran seramik yüklü paletler zarar gördü.