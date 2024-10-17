Antalya’da otluk alanda başlayan yangın 100’e yakın inşaat işçisinin kaldığı barakaya sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında işçiler kendilerini dışarı atarak kurtuldu.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Antalya’nın Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi’nde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar boş arazideki otları tutuşturdu. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın alanına giriş yapamadığı için müdahalede bulunamadı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Yangın kısa sürede yaklaşık 40 metrelik kayalıkları aşarak üst kısımda bulunan inşaat alanına sıçradı.

Araziye başlayan yangın yatakhaneye sıçradı

Yangın, hava şartları nedeniyle çalışma olmayan inşaat alanındaki yaklaşık 100’e yakın işçinin dinlendiği ve yatakhane olarak kullanılan barakaya sıçradı. Barakayı kısa sürede alevler sararken, içerde bulunan işçiler panikle kaçışmaya başladı. Çalışanların birçoğunun alevlerin kapladığı yatakhaneden son anda eşyalarını dahi alamadan çıktığı öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen baraka küle döndü.

“Oğlum yanmaktan son anda kurtuldu”

Yangın sırasında yatakhanede dinlenen işçilerden Bilal Erkaymaz, oğlunun yanmaktan son anda kurtulduğunu belirterek, ”Aşağıdan buraya sıçradı. Burada çamaşır makinelerinin olduğu yerden yerden başladı ilk olarak. Burada 100 kişiye yakın işçi vardı. Şu anda kimsenin bir şeyi eşyası falan kalmadı. Hepsi yandı, ayakkabısız, çıplak kaçan çalışanlar oldu. Motosiklet yandı. İtfaiyeyi aradılar zamanında gelmedi. Oğlum içerdeydi, neredeyse yanacaktı. Kendini son anda iç çamaşırıyla dışarı attı. Kendini zor kurtardı. İşçilerin hiçbir şeyi kalmadı” dedi.

“Kayalıkları aşarak barakayı tutuşturdu”

Bir başka çalışan Miran Doğan ise yangının ilk olarak şantiyenin aşağısında bulunan arazide başladığını kısa sürede büyüyerek kayalıkları aşarak yatakhaneye ulaştığını söyledi. Doğan, “Elektrik tellerinden başladı. Ateş ilk başta uzaktı. İtfaiye araziye giremedikleri için müdahale edemediler. Alevler bu tarafa sıçrayarak barakaya geldi. Herkes kaçtı, içeride eşyalar kaldı. Çamaşır makineleri, motosiklet, telefonlar, cüzdanlar yandı. Bütün işçiler burada kalıyordu, değerli eşyaları hepsi içerde kaldı” ifadelerini kullandı. Ekipler yangınla ilgili soruşturma başlatırken herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı öğrenildi.