Tekirdağ Çorlu’da bir vatandaşın bahçe temizliği yapmak amacıyla tutuşturduğu otlar, yangına dönüşerek bağ evinin yanmasına neden oldu.

Önerler Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, bahçe temizliği yapmak amacıyla evin önündeki otları tutuşturdu. Bağ evine de sıçrayan yangının büyümesi üzerine büyük panik yaşayan vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak itfaiyeden yardım talebinde bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin desteğiyle yangın söndürüldü.

Önerler Muhtarı: Maddi hasar var

Yanan bağ evi kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili konuşan Önerler Mahallesi Muhtarı Yusuf Yıldırım, “Olayı duyar duymaz vatandaşımızın yardımına koştuk. Kendi imkanlarımız dahilinde hortumu elime alıp ben de söndürme çalışmalarına destek oldum. Neyse ki facia yaşanmadan müdahale ettik. Olay maddi hasarla atlatıldı. Mahalle sakinimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.