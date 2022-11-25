Yüksekova Belediyesi ve karayolları ekipleri de yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekliyor.

Kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını belirten köy sakinleri, “Bir haftadır aralıklı karla karışık yağmur yağıyordu. Bugün başlayan kar yağışı köyde 5 santimetreyi buldu. Otlanmaya çıkardığımız hayvanlarımız da kara hazırlıksız yakalandı” dedi.

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Yüksekova ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Işık köyüne bağlı Basamak mezrasında dün gece başlayan karla karışık yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede mezrayı beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu bölgede, otlanmaya çıkarılan koyun sürüsü de hazırlıksız yakalandı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi bulurken, otlanmaya çıkarılan sürü de kar yağışına yakalandı.

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