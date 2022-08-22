Olay, Kadirli ilçesi Değirmendere Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Pinegöz, otlattığı ineklerinden birinin kayaların arasına düştüğünü gördü. Kendi imkanlarıyla ineği düştüğü yerden çıkaramayan Pinegöz, çareyi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramakta buldu. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyes’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli hazırlıklarını yapan ekipler, halat yardımıyla ineği düştüğü yerden çıkardı.

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