Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Toros Üniversitesi Yazılım Mühendisliği’ni kazanan otizmli Mert Ünsal, üniversite kaydını gerçekleştirdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Toros Üniversitesi Yazılım Mühendisliği’ni kazanan otizmli Mert Ünsal, üniversite kaydını gerçekleştirdi.

Üniversite kaydı için Bahçelievler Kampüsü’ne gelen Mert Ünsal ve ailesine Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’da eşlik etti. Kayıt öncesi Rektör Prof. Dr. Ömer Arıöz’ü ziyaret etti. Otizmin bir engel olmadığını ve Mert’in Toros Üniversitesi’ni kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Arıöz, “Mert bizim başarı hikayemiz olacak, kendi başarı hikayesini daha önceden yazmış bizimle birlikte bir başarı hikayesi daha yazacak. Yeni dönemde Mert’e kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’a bu konuda gösterdiği hassasiyet içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Toros Üniversitesi olarak topluma hizmet faaliyetlerinde diğer belediyelerimiz ile olduğu gibi Mezitli Belediyesi ile de ortak projelere imza atacağız” şeklinde konuştu.

Projelerle otizme dikkat çeken Başkan Tarhan ise ziyaret esnasında Eylül ayında açacakları Otizm köyünün de müjdesini verdi. Tarhan, "Mert sevgili annesi Jülide hanımla beraber bir süredir benim birlikte olduğum bir aile. Fen lisesini başarı ile tamamladı ve şimdide Toros Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünü kazanan örnek bir öğrencimiz oldu. Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Arıöz’e her konuda gösterdiği ilgi için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.