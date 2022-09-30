İstanbul Büyükçekmece’de özel bakımevinde gördüğü şiddet sebebiyle öldüğü iddia edilen Mehmet Eres için Kastamonu’da bir araya gelen özel bireylerin aileleri, olaya tepki gösterdi.

İstanbul Büyükçekmece’de özel bakımevinde gördüğü şiddet sebebiyle öldüğü iddia edilen Mehmet Eres için Kastamonu’da bir araya gelen özel bireylerin aileleri, olaya tepki gösterdi.

Kastamonu’da özel bireylerin aileleri, İstanbul Büyükçekmece’de özel bakımevinde gördüğü şiddet sebebiyle öldüğü iddia edilen Mehmet Eres’in ölümüne tepki gösterdi. Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, özel bireylerin aileleri, bakım evlerinin objektif bir şekilde denetlemesini istedi.

Otizmli aileler adına açıklama yapan Dernek Başkanı Huriye Boyraz şu ifadelere yer verdi:

“Otizmli Mert Eres’in bakımevinde yaşadığı şiddetin ardından hayatını kaybetmesi çocuklarımızın insan yerine konulmadığının göstergesidir. Türkiye Otizm Meclisi olarak 2016 yılında kurulduğumuzdan bu yana otizmli evlatlarımız ile ailelerinin sahada yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini, yaşanmışlıkları da ortaya koyarak, hem yerelde ve hem de merkezde en üst düzeyde yetkililere yazılı ve sözel olarak ilettik. Türkiye Otizm Meclisi olarak ilk günden beri dile getirdiğimiz gibi, otizmli bireylerin tam konulduğu andan itibaren kaliteli eğitim, sağlık hizmetlerine kolay ulaşım ve kötü muamele görmemek haklarıdır. İnsan onuruna yakışır bakım hizmetinin önemi ve gerekliliği toplum vicdanı ve yaşam hakki açısından elzem olduğu bir daha ortaya çıkmıştır. Adli sürecin başlatıldığı ve 26 Eylül tarihinde basında ’bakımevinde kan donduran vahşet’ başlığıyla yer alan olaya ilişkin sürdürülecek yargılamanın her aşamasının takipçisi olacağız. Bakım evlerindeki sistemli objektif denetleme, kötü muamele ve şiddetsiz bakımevleri standartları oluşturulması, bakımevlerinde çalışan personelin liyakati, kolay ulaşılabilir sağlık hizmetleri ve tam konduğu andan itibaren nitelikli eğitime erişim sorunların çözümü için ivedilikle yapılması gerekenlerin başında gelmektedir. Kendini koruma ve gördüğü zararı yetkililere bildirme becerisi tipik akranları gibi gelişmemiş olan 20 yaşındaki Mert Eres’in şüpheli ölümünün aydınlatılması için otopsi raporunun ivedilikle dosyaya kazandırılmasını; video görüntülerinden açıkça anlaşıldığı üzere, bu olaya sessizce tanık olmuş kişilerin yargı önünde hesap vermesini ve tüm suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Sağlık olmadan kaliteli eğitim, eğitim olmadan hak edildiği gibi bakım, hepsi olmadan insan onuruna yakışır yaşam olamaz."