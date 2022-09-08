Antalya’da otizmli gençler, ’Aksu Tarlalarında İzim Kalsın (ATİK) Projesi’ bünyesinde domates serasına faydalı böcek bıraktı.

Antalya’da otizmli gençler, ’Aksu Tarlalarında İzim Kalsın (ATİK) Projesi’ bünyesinde domates serasına faydalı böcek bıraktı.

Antalya Aksu Tarım İlçe Müdürlüğü ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen programa Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Tarım İl Müdürü Gökhan Karaca, Aksu Tarım İlçe Müdürü İhsan İnal, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Demet Çileli, öğrenciler ve veliler katıldı.

Antalya Tarım İl Müdürü Gökhan Karaca, projenin amacının otizmli çocukları tarımla buluşturmak ve örtü altı tarımda biyolojik mücadelenin kullanımını yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Karaca, “Bugün Aksu’dayız. Otizm Derneği ile birlikte ilçe müdürlüğümüzün yürüttüğü proje çerçevesinde, domates serasında gençlerimizle birlikte faydalı böcek salınımı yaptık. Güzel bir etkinlik oldu. Bu çalışmayı, otizmli çocuklarımızı tarımla buluşturmak ve örtü altı tarımda biyolojik mücadelenin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirdik. İlimizde biyolojik mücadele çok önemli” şeklinde konuştu.

Antalya’da 300 bin dekar üzerinde örtü altı alanı olduğunu kaydeden Karaca, “Bu alanın yaklaşık 18 bin dekarında biyolojik mücadele yapılıyor. Biz biyolojik mücadele alanlarını daha da arttırmak istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda katlanarak artacak ve örtü altı alanlarımızın tamamında biyolojik mücadele yapacağız. Çocuklarımız ’Tarlada İzimiz Kalsın’ dediler ve hep birlikte bu serada biyolojik mücadele ürünlerimizi, böceklerimizi, bitkilerle buluşturduk” ifadelerini kullandı.