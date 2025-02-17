Erzincan polisi otizmli genç kızın hayalini gerçekleştirdi.

Erzincan’da bir vatandaş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personellerine Otizm Sendromlu bir kızın polisleri çok sevdiğini ve polislerin kendisini ziyaret etmelerini istediğini belirtti.

Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Teşkilatı otizmli genç kızın isteğine yerine getirerek kendisini ziyaret etti. Ekipler genç kızın her daim yanında ve destekçisi olduklarını belirttiler.

Gerçekleşen ziyarette genç kıza hediyeler takdim edildi, ekipler aynı heyecanı paylaştıkları genç kızın hayaline ortak olundu.