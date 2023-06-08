Samsun’da otizmli çocukların annelerinden oluşan ‘Annem İçin Müzik Korosu’, verdiği konserde sevilen parçaları seslendirdi.

Annem İçin Müzik Korosu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahneye çıktı. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPKOB) tarafından desteklenen “Sosyal Hizmet Odaklı Müzik Etkinlikleri Projesi: Özel Gereksinimli Çocukların Annelerine Yönelik Rekreasyonel Müzik Uygulamaları” adlı proje çerçevesinde akademisyenler eşliğinde anneler, otizmli çocuklarına ve katılımcılara konser verdi.

Kısa adıyla “Annem İçin Müzik” projesinin ekibi ise Dr. Öğretim Üyesi Senem Gürkan, Dr. Öğretim Üyesi Ersöz Yiğit, Arş. Gör. Baran Gülüm, Öğr. Gör. Oğuz Yılmaz, OMÜ Yüksek Lisans Öğrencisi Buse Nur Dağcı’dan oluşuyor. Öğr. Gör. Oğuz Yılmaz’ın yönettiği ve Arş. Gör. Baran Gülüm’ün çalgısı ile eşlik ettiği Annem İçin Müzik Korosu Konseri’nde, OMÜ Devlet Konservatuvarı ile Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri çalgı ve ses performansları ile katılımcı annelerin performanslarına destek oldu. Özel gereksinimli çocukların keyifle dinledikleri konserde koroyu Yakup Şef yönetti.

Projenin yürütücüsü olan Dr. Öğr. Üyesi Beril Tekeli Yiğit, “Biz bu projeye başlarken bir şey fark ettik. Özel çocukları olan annelerimizin sırtında bir sorumluluk var. Tabii ki babalarımızın da üstünde sorumluluk var. Lakin annelerimizin bu süreçte ihtiyacı olan en önemli şeylerden birisi serbest zaman aktiviteleri. Biz projemizde annelerimizin keyif almasını ve günlük sorumluluklarından biraz uzaklaşmasını istedik” dedi.

Üniversitede sadece bilimsel çalışmalar olmadığını, aynı zamanda da sanatsal faaliyetlere de ev sahipliği yaptığını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, “Üniversite deyince akla genelde araştırmalar, çalışmalar, laboratuvar ve bunun gibi şeyler gelir. Lakin Ondokuz Mayıs Üniversitesi sanatsal alanda da adını duyuran üniversitelerden bir tanesi” diye konuştu.

Konser, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.