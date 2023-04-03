Otizm Farkındalık Günü’nde kamuoyunun dikkatini çekmek adına otizmli çocuklarla pasta kesip palyaço eşliğinde oyun oynadılar.

Kırşehir’de, Beyazay Derneği tarafından yapılan organizasyonda Vahide Hüseyin Karahan Özel Uygulama Okulunda bulunan otizmli çocuklar, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla pasta kesip oyunlar oynadı. Beyazay Dernek Başkanı Adnan Göçmen, otizmin eksiklik değil farklılık olduğunu söyledi. Göçmen; "Otizmli çocuklarımızın topluma katılması ve sorunlarının çözülmesi için çaba harcamaktayız. Onlar farklı görünüyor olsalar da bizler gibi düşünüyorlar. Engellerin çözüm merkezi bizleriz. Toplumu özellikle otizm ve engelleri kaldırma konusunda duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi.

Programda pasta kesen çocuklar, palyaço ile oynayarak güzel vakit geçirdi.