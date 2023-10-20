Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Şubesi tarafından Menteşe’de Anneler Sınıfı açılıyor. 15 otizmli birey annesine Kasım 2023-Mayıs 2024 arasında her Pazartesi, Menteşe Belediyesi Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezinde eğitmenler tarafından eğitimler verilecek.

Dil ve konuşma terapisti, özel eğitimci, fizyoterapist, rehberlik uzmanı, çocuk gelişimi, spor eğitmeni ve hukukçulardan oluşan gönüllü eğitimciler tarafından anneler bir çok konuda bilgilendirecek.

Menteşe Belediyesi’nin yer desteği, iş insanı Ayhan Çay’ın ve Bodrum Medeni Yiğit şirketinin maddi destekleri ile hayata geçirilecek proje, 6 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayacak.

Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Şube Başkanı Elif Şenol, anneleri güçlendirmeden ve bilgilendirmeden otizmin semptomları ile mücadele edilemeyeceğini ifade ederek, “Ne yazık ki ülkemizde bu alanda ciddi eksiklik olduğunu ve bu eğitimlerin maddi külfetinin ağırlığından çok sayıda ailenin yoksun kaldığını biliyoruz. Bu nedenle böyle bir ekibin kurulması ve projenin hayata geçebilmesi anneler açısından çok önemli. Umarım birçok sivil toplum kuruluşu bu şansı yakalar ve bu eğitimler çoğalır” dedi.