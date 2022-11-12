Adana’da dün bir kadın ve erkek tarafından kaçırılan 5 yaşındaki otizmli çocuk Karataş ilçesine bağlı bir köye yapılan operasyonla kurtarılırken, çiftin çocukları olmadığı için olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Adana’da dün bir kadın ve erkek tarafından kaçırılan 5 yaşındaki otizmli çocuk Karataş ilçesine bağlı bir köye yapılan operasyonla kurtarılırken, çiftin çocukları olmadığı için olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki otizmli Cihan Acil evinin önünde oynarken yanına gelen bir kadın ve erkek çocuğun elinden tutup götürdü. Bu anlar ise sokaktaki güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Cihan eve gelmeyince sokakta aramaya başlayan ailesi, bulamayınca da polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarından bir kadın ve erkeğin çocuğu kaçırdığını, Karataş ilçesine bağlı Yeşilköy’e götürdüğünü belirledi. Polis, jandarma ile irtibata geçerek çocuğun bulunduğu adresi verdi. Jandarma eve baskın yaparak çocuğu kurtardı. Salih İ. ve İlknur Y.’nin resmi nikah olmadan birlikte yaşadığı, çocukları olmadığı için Cihan’ı kaçırdığı belirlendi. Zanlı kadın ve erkek gözaltına alınırken, küçük çocuk ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra aileye teslim edildi.

Anne Emine Acil, “Oğlum eve dönmeyince polise haber verip aramaya başladık. Ona bir şey olmuş diye çok korktum. Saatler ilerleyince cenazesini aramaya başladık. Daha sonra güvenlik kamerası ortaya çıktı. Kaçıran çiftin aynı mahalleden bir ailenin akrabası olduğunu görünce hemen harekete geçildi. Çift oğlumu çocukları olmadığı için kaçırmış. Oğlum sağ salim bulunduğu için çok mutluyum” dedi.