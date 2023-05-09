Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni turizm anlayışı doğrultusunda Davutlar Sevgi Plajı’nda yaşama geçirilen Ada Camping, çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Otizmli bireyler ve ailelerinin stresten uzaklaşarak eğlenmesini sağlamak amacıyla Ada Camping’de düzenlenen Otizm kampı, iki gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

Kampa katılım sağlayan 15 aile ile çocukları VİP çadırda ağırlandı. Kampta otizmli bireylerin eğlenerek öğrenmesi, ebeveynlerin ise dinlenerek stresten uzaklaşmasını sağlamak amacıyla uzman eğitmenler ve psikologlar eşliğinde çeşitli atölye çalışmaları ve etkinlikler de düzenlendi. Otizmli bireylerin tedavileri boyunca kendilerine vakit ayırmakta zorlanan ebeveynlerine Uzman Psikiyatrist Dr. Mehmet Şahin ve Psikolog Aylin Yıldızer tarafından psikolojik destek verildi. Ayrıca Nefes Koçu Aslı Çolak tarafından annelere özel olarak nefes terapisi uygulandı.

Eğlenirken öğrendiler

İki gün süren kampta ebeveynler kendilerine vakit ayırma fırsatı bulurken, çocukları ise eğitmenler eşliğinde çeşitli aktivitelere katılım sağladı. Muzipo Kids Kuşadası ekibi otizmli çocukların duyusal hassasiyetlerini aşmaları için çamur ile oyuncakları kullanarak oyun terapisi uyguladılar. Takı tasarım öğretmeni Senem Kartun ve el sanatları öğretmeni Şaziye Özkanat ise çocukların el, göz ve koordinasyon becerilerini geliştirmek amacıyla el işleri çalışmaları atölyesinde çocuklarla buluştu. Elifname Dans Ve Sanat Merkezi ekibi, otizmli bireylerin ritim ve dans çalışması ile koordinasyon becerilerini geliştirmelerine yardımcı oldu. Doğuş okçuluk eğitmeni Fatih Çakmak ise kamp alanında okçuluk eğitim vererek çocukların ve ailelerinin keyfili vakit geçirmelerini sağladı.

Hemsball oynadılar

Uluslararası Hemsball Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Firdevs Türkeli, kampta otizmli bireyleri, hemsball sporu ile tanıştırdı. Otizmli bireyler için bu sporun önemine değinen Türkeli, “Hemsball bir Türk sporudur. Hareket, enerji, matematik (strateji) ve sistem kelimelerinin bir araya gelmesiyle adını alan Hemsball sporu, hiperaktivite, dikkat dağınıklığı gibi problemler yaşayan otizmli bireylerin el ve göz koordinasyonu sağlayarak dikkatini tek bir noktaya uzun süre vermesine yardımcı olur. Otizm için en faydalı ve en etkili olan tedavi yöntemi eğitim ve spordur. Bu yüzden biz de buradayız. Çocuklarımızla hemsball oynuyoruz, bedensel ve ruhsal gelişimlerine yardımcı oluyoruz” dedi.

Kuşadası Otizm Derneği Başkanı İbrahim Durak ise “Otizmli bireyler ve ailelerini kaynaştırmak için Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla kamp düzenledik. Etkinliğimizde annelerin ve babaların da çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirip, stres atmalarını amaçlıyoruz. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’e ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na bize verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.