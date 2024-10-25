Devrek’in Çaydeğirmeni beldesinde Engelliler Derneği tarafından özel etkinlik programı düzenlendi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde Engelliler Derneği tarafından protokol ve vatandaşlara yönelik özel program düzenlendi. Çaydeğirmeni Belediyesinin katkıları, Devrek Müftülüğü Din Görevlileri ile Çaydeğirmeni Engelliler Derneğinin ortaklaşa organize edildiği programın bu yıl ikincisi düzenlenirken, etkinlikte protokol, engelliler ve vatandaşlar bir araya geldiler. Belediye mesire alanında adı altında düzenlenen programa saygı duruşu ve istiklal Marşı ile başlandı.

Din görevlisinin Kur’an-ı Kerim tilaveti okuması ile devam edildi. Açılış konuşmaları, ilahiler okundu, sema gösterileri dua ve yemek ikramının ardından program sona erdi.

Programı düzenlemekteki asıl amaçlarının yetkililere seslerini duyurmak olduğunu ifade eden Çaydeğirmeni Engelliler Derneği Kurucusu ve Başkanı Sibel Kocabıyık, ”Derneğimizi yaklaşık iki yıl evvel hayata geçirdik. Asıl kuruluşumuz amacı, otizmli ve engelli ayırt etmeksizin sosyal, ekonomik ve sanatsal her türlü faaliyetleri desteklemek, onların ve ailelerinin yaşam alanlarını erişebilirliklerinin genişletmek ve iyileştirmek amacıyla kurduğumuz bir sivil toplum kuruluşudur. Ben bugünkü programda bir anne olarak zor durumda kaldım sizlerde davetliler olarak şahit oldunuz. Benim çocuğumun zamanında alması gereken ilacı alamadığı için saatlerce çırpınma ve ağlama krizine girdi. Benim çocuğum ciddi anlamda rahatsız. Takıntılarının ve odaklanmasının artırılması ve bazı duygularının kontrolü için bu ilacı kullanması gerekiyor. Ben bu ilacı günlerce hatta haftalarca aradım bulamadım ve bulamadığım için de çocuğum krizlere girdi zam gelecek diye depolarda saklanarak eczanelere maalesef verilmiyor. Benim çocuğum otizmli. Otizmli çocuklar eceliyle ölürler ama epilepsi hastası çocuklar, down sendromlu ve diğer birçok çocuklarda ilaçlarını bulamadıkları için ölürler. Bizim devletimizden isteğimiz karaborsacılık yapan sağlık sektöründe görev alan medikal ve eczanelerin sıklıkla denetlenmesini istiyoruz. İlaçlara zam gelecek diye bana ilaç satmak istemediler ve ben bugün sizlerde gördünüz çocuğum krizlere girdi. Ben dernek başkanı olamam rağmen satmadılar ve 25 gün sonra gelecek zam için benim yavrumu çırpındırdılar burada lütfen devletimiz bizlere bu konuda yardımcı olsun” diye konuştu.

Düzenlene programa; Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Devrek Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Özmekik, Devrek Müftüsü Murat Mutlu, din görevlileri, engelliler, engeli aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.