Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ‘Otizm Farkındalık Günü’nde otizme farkındalık oluşturmak için ‘Otizme Mavi Işık Yak’ sloganıyla bir çalışma gerçekleştirerek hizmet binası mavi renkle ışıklandırdı.

“2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” etkinlikleri çerçevesinde şehrin merkezinde bulunan Erzincan Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet binası otizme dikkat çekmek için mavi renkle ışıklandırdı. Mavi rengini gören vatandaşlar nedenini merak ederken diğer yandan cep telefonlarıyla görüntü almayı ihmal etmedi.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü çerçevesinde toplumsal duyarlılığı artırmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak Erzincan ilimiz genelinde çeşitli faaliyetlerde bulunduk. Otizm bir eksiklik değil, farklılıktır. Farkındayız” denildi.

Öte yandan, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri gün içerisinde otizmli bireylerle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.