Otizm Aile Danışma Merkezi 1 yaşında

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, ’Otizm Aile Danışma Merkezi’ndeki çocuklar ve aileleri bir araya gelerek, merkezin açılışının 1. yıl dönümü dolayısıyla pasta kesti. Başkan Seçer, "Merkezde 0-72 ay arası Otizm Spektrum tanısı konan çocukların eğitimine destek veriyoruz" dedi.

Başkan Seçer, eşi Meral Seçer ile otizmli ve çocuklar ve aileleriyle Otizm Aile Danışma Merkezi’nde bir araya geldi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila ve uzmanlardan merkez hakkında bilgi alan Seçer, merkezin Türkiye’de yerel yönetimlerde bir ilk olduğunu ifade etti. Merkezde 0-72 ay arası Otizm Spektrum tanısı konan çocukların eğitimine destek verdiklerini belirten Seçer, erken tanının çocukların gelecek yaşamları için önemli olduğunu vurguladı. Seçer, "Eğer doğru zamanda, doğru dokunuşlar ve eğitimler verilirse bu, çocuklarımızın yaşamını kolaylaştırıyor. Otizmin bir eksiklik değil, bir farkındalık olduğunun bilincinde olmamız lazım" diye konuştu.

"Örnek gösterilecek sosyal politikalara imza attık"

Türkiye’de örnek gösterilecek sosyal politikalara imza attıklarına işaret eden Seçer, gelecek 5 yılda da söz verdikleri yeni projelere imza atacaklarını kaydetti. Gerçekleştirecekleri projelerden bahseden Seçer, "Ailelerin ve özel bireylerin eğitiminde öncelikli bir görev üstlendik. Onlar bizim için bir yük değil. Bunu her ortamda söylememiz ve bu farkındalığı oluşturmamız lazım. Hayatın her alanında mutlaka zorluklar oluyor ama her şeyden önce sosyal devlet olarak biz belediyelerin her zaman sizlerin yanında olma zorunluluğumuz var. Bu konuda da Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluğumuzun farkında olarak, 5 yıldır hizmet yaptık. Önümüzdeki süreçte bunları daha da artırarak devam ettireceğiz" dedi. Merkeze, eşi Meral Seçer ile beraber geldiklerinin altını çizen Seçer, "Kenti yöneten insanların bir anne ve bir baba gibi sorunlar karşısında aynı duyguları taşıması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Yerden: "Merkez sayesinde kısa sürede çok büyük ilerleme kaydettik"

Otizm Spektrum Serebral Palsi tanısı olan Uygar Yerden’in annesi Büşra Yerden, 1 yaşına giren merkezden 8-9 aydır faydalandıklarını ifade etti. Tedavi sürecinde güzel gelişmeler yaşadıklarını vurgulayan Yerden, "Merkez sayesinde kısa sürede çok büyük ilerleme kaydettik. Oğlum öğretmenlerini çok seviyor. İletişim anlamında arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle çok sosyal" diye konuştu.

Otizm Aile Danışma Merkezi’nden faydalanan Sibel Yiğit de oğlunun merkeze gelmeden önce seslenmelerine karşı tepki vermediğini ve göz teması kurmadığını ifade etti. Merkeze geldikten sonra her şeyin çok güzel gitmeye başladığını dile getiren Yiğit, Büyükşehir Belediyesinin verdiği bu eğitimin tüm belediyelere örnek olmasını temenni ederek, "Çünkü özel eğitim ücretleri çok yüksek ve bunu çoğu aile karşılayamayabiliyor" dedi.

Otizm Aile Danışma Merkezi 1 yaşında

Yenişehir ilçesindeki Akkent Mahallesi’nde yer alan Otizm Aile Danışma Merkezi, 9 Ekim 2023’den bu yana hem çocukların gelişimlerine, hem de ailelere hizmet veriyor. 100 öğrenci kapasiteli merkezde 9 personel ile hizmet veren merkezde, okul öncesi öğretmenler, fizyoterapist, ergoterapist, çocuk gelişimi uzmanı ve psikolog yer alıyor. 0-72 ay arası Otizm Spektrum Bozukluk tanısı konan çocukların ve ailelerinin faydalanabildiği merkez, hem çocukların gelişimlerine hem de ailelerine destek oluyor. Merkezde çocuklara bilimsel uygulamalar ile ücretsiz hizmet verilirken, duyu bütünleme ve ergoterapi hizmetleri, özel eğitim dersleri, grup eğitimi ve bahçe aktiviteleri, gelişim değerlendirme ve ebeveyn danışmanlığı ile aile bilgilendirme seminerleri de düzenleniyor. 72 aydan büyük otizmli bireyler ise Büyükşehir Belediyesinin Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki hizmetlerden faydalanabiliyor.