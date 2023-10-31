Otizmli 14 yaşındaki Ufuk Morkoç, Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi’nde aldığı eğitimle Türkçe ve Matematik derslerindeki başarısını ileri seviyeye taşıdı.

Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi bünyesinde özel bireysel eğitim alan otizmli Ufuk Morkoç, aldığı eğitimlerle Türkçe ve Matematik derslerinde büyük başarı gösterdi. Bir buçuk yıl önce dikkat dağınıklığı olan Morkoç, bu eğitimler sayesinde büyük kazanımlar elde ederek başarısına başarı ekledi. Belediye bünyesindeki uzman hocalardan memnun olduklarını ifade eden Ufuk’un ailesi ise bu hizmetlerde katkısı olan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

“Özel çocuklarımıza umut oluyoruz”

Özel bireylerin yanında olduklarını ifade eden Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Öğretmeni Burcu Yılmaz şöyle konuştu: “Öğrencim Ufuk Morkoç ile bir buçuk yıldır eğitimlerimize devam etmekteyiz. Ufuk kurumumuza ilk geldiğinde okuduğunu anlama, odaklanma, toplama çıkarma işlemleri gibi akademik alanda problemler yaşıyordu. Ufuk, ilk geldiğinde yapamadığı zaman sinirleniyordu ama öğrendikçe ve başardıkça dersler daha keyifli gelmeye başladı. Biz bir buçuk yılın sonunda Ufuk’la artık okuduğunu anlamada, toplama çıkarma işlemlerinde daha başarılıyız. Bu gelişimi aile ile birlikte gözlemliyoruz. Özel Eğitim Merkezi olarak özel çocuklarımıza umut olmaya devam ediyoruz.”

“Büyük gelişim gösterdi”

Verilen eğitimlerden memnun olduğunu ifade eden anne Adalet Morkoç, “Buraya geldiğimizden beri Ufuk’ta çok güzel ilerlemeler oldu. İlk zamanlar Matematik ve Türkçeyi yapamıyordu. Hocaların ilgi ve alakasıyla şu an bu derslerde büyük gelişim gösterdi. Özel bireysel eğitimden çok memnunuz. Böyle bir imkanı bize sunduğu için Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.