Seydikemer Belediye Başkanlığı’ndan milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden Yakup Otgöz, uzun yıllar beraber çalıştığı Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Türkan’a emekliliğe ayrılmasından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Uzun yıllar Seydikemer Belediyesi’nde Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mustafa Ali Türkan emekliliğe ayrıldı. Türkan, görevinden ayrılmadan önce Yakup Otgöz’e, belediyedeki çalışma arkadaşlarına ve belediye personeline veda etti. Veda töreninde Yakup Otgöz, bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı Mustafa Ali Türkan’a teşekkür plaketi takdim etti.

Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Türkan, “18 Ocak’tan bu yana aktif mesaiyi bitirmiştik. 17 Mart Cuma günü itibariyle fiilen emekli oldum. 2014 yılından bu yana acı tatlı günlerimiz oldu. Üzüldüğümüz anlar, mutlu olduğumuz anlar oldu. Ben geriye dönüp baktığımda iyi ki buradayım diyorum, iyi ki sizlerle tanıştık. Bu memlekete vefa borcunu ödeme fırsatı bulduk. Benden tarafa hakkım helal olsun. Hepinizden de helallik isterim” dedi.

Seydikemer Belediyesi’nin kurulduğu ilk günden bu yana Mustafa Ali Türkan ile birlikte çalıştığını belirten Yakup Otgöz ise, ilçeye kazandırılan yatırımlarda Mustafa Ali Türkan’ın da büyük payı olduğunu kaydetti. Otgöz, “Birlikte yol aldığımız, Seydikemer’e birlikte hizmet ettiğimiz, çok sevgili kardeşim Mustafa Ali Türkan emekli olmasından dolayı Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. Kendisine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, emekliliğinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.