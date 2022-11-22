Bodrum İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü, Dünya Balıkçılık günü sebebiyle düzenlenen farkındalık projesine Door’A Bodrum Hotel de katılım sağladı.

Bodrum İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü, Dünya Balıkçılık günü sebebiyle düzenlenen farkındalık projesine Door’A Bodrum Hotel de katılım sağladı.

Dünya Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Balıkçılar Forumu tarafından her yıl 21 Kasım, ’Dünya Balıkçılık Günü’ olarak kutlamalarına Bodrum’un lüks otellerinden biri olan Door’A Otel de katıldı. Otel personelleriyle birlikte kıyıda temizlik yapan yetkililer çevre temizliğine dikkat çekti. Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Dünya Balıkçılık günü kutlama etkinliklerinden hem kıyılar hem deniz dibinde temizlik yapılıyor. Kurum ve kuruluşların da katıldığı etkinliğe bu yıl otel ve birçok işletmede katıldı. Özellikle Bodrum kaynar mevkisinde’ki Door’A otel ise tüm personelleriyle kaynar mevkisinde temizlik yaptı.