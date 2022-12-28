Yılbaşı gecesini ılık havada tatil ile birleştirmek isteyenler, Ege ve Akdeniz’deki otellerde rezervasyon yaptırıyor.

Yılbaşı gecesini ılık havada tatil ile birleştirmek isteyenler, Ege ve Akdeniz’deki otellerde rezervasyon yaptırıyor.

Turistler yılbaşı seçeneklerini, açık havada zaman geçirebilecekleri, ılık Ege ve Akdeniz sahillerinden yana kullanıyor. Turizmcilerin, özellikle çok çeşitli hizmetler ile sezonu 12 aya çıkartmayı başardığı Bodrum’da, bu sene otellerin yılbaşı gecesi için rezervasyonlarında doluluk yaşanıyor.

Bodrum’da aralık ayında yaz devam ediyor

Yeni yıl kutlamalarına son bir hafta kala, Ege’deki birçok otel ve resort şimdiden doldu. Turistler, özellikle Bodrum’da, sağlıklı yaşam, detoks, spa merkezi ve kaplıca turizmi gibi bünyesinde çok kapsamlı hizmetler sunan wellness otellerine büyük ilgi gösteriyor. Bodrum Gümüşlük’te yer alan Sianji Wellbeing Resort Kurucusu Recai Çakır yılbaşı programları için turistlerin Bodrum’a ilgisinden bahsetti. Çakır, “Yılbaşında turistler Bodrum’u tercih ediyor çünkü Bodrum’da aralık ayında yaz hala devam ediyor. Hava güneş açtığında 20 derecelerde, güneş olmadığında ise 16 derecelerde. Çok ılıman bir iklim var. Aynı zamanda da tabii oksijeni en bol bölge Bodrum. Mistik iki katlı mimarisi ve barlar sokağı ile sene boyunca burada hareketli bir yaşam var” dedi.

Yılbaşı tatilini otellerin detoks programları ile birleştiriyorlar

Yılbaşını Bodrum’da kutlamak isteyenler, aynı zamanda otellerin detoks ve zayıflama programlarından da faydalanıyor. Bodrum’daki wellness otellerinin yılbaşı programları hakkında bilgi veren Çakır, “Turistler, yılbaşı programlarını Bodrum’daki otellerin detoks ve zayıflama programları ile birleştiriyor. Bizim uluslararası 7 yıldız ödüllü, sağlıklı yaşam konseptine sahip Gümüşlük’teki otelimiz Sianji Wellbeing Resort’ta şimdiden yeni yıl gecesi rezervasyonlarımız yarı yarıya doldu. Yılbaşı rezervasyonları yaptıranlar, aynı zamanda hafta sonu tatili ve detoks ya da zayıflama programlarını da istiyor. Bir de otelimizde çok değerli bir kaplıca suyumuz var Bodrum’da, kaplıcada sağlıklı yaşam kürleri almak isteyen yoğun bir müşteri kitlesi var. Şu anki rezervasyon taleplerine bakarak, yılbaşında doluluk yaşayacağımızı tahmin ediyorum” diye konuştu.

Bodrum’daki otellerin çoğunluğunda yılbaşı rezervasyonları minimum 2-3 gün olarak kabul ediliyor. Bodrum’da, yılbaşı gecesi menüleri bazı otellerde 2 bin-3 bin 500 TL arasında ama daha uygun restoranlarda 1000 TL’ye kadar iniyor. Turizmciler, Bodrum’da herkese göre bir yılbaşı kutlamasının mümkün olduğunu belirtti.

Yılbaşında Bodrum manzarasına karşı piyano, saksafon ve gitar dinletisi

Bodrum’da kaplıca turizmini başlatarak, bölgede sezonun 12 aya çıkmasına büyük katkı sağlayan, Gümüşlük’teki Sianji Wellbeing Resort, 2023 yılına girerken misafirlerine Akdeniz ve Avrupa mutfağından özel bir seçki ile zengin bir yılbaşı menüsü hazırladı. Yılbaşı programı akşamüzeri piyano dinletisi ile başlayacak. Ardından müzisyenlerin saksafon ve gitar ön programı ile devam ederek, misafirlerini yeni yılın ilk saatlerine kadar Baia Orkestrası’nın hareketli parçaları ile eğlendirecek. Sianji, Gümüşlük sahilinin eşsiz manzarasında, aralık ayının ılık ve temiz Bodrum havasında misafirlerine hem eğlenceli bir yılbaşı gecesi hazırladı. Konuklar yeni yıl kutlamasının yanı sıra otelin bünyesindeki tam kapsamlı detoks, sağlıklı yaşam ve wellness hizmetlerinden de yararlanacak.