Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), 15 bin depremzedeye oda konaklaması tahsis edeceklerini bildirdi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), 15 bin depremzedeye oda konaklaması tahsis edeceklerini bildirdi.

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Valiliği koordinasyonu ile oluşturulan deprem afeti destek koordinasyon merkezinde gerçekleştirilen "Deprem Kriz Toplantısında", afetten etkilenen yaklaşık 15 bin depremzedeye oda konaklaması tahsis edeceklerini bildirdiklerini söyledi.

Yüzyılın afeti olarak nitelendirilen ve kısa zaman diliminde 2 büyük depremin gerçekleştiği bölgelerdeki ağır iklim ve coğrafi şartlar, bölgedeki depremzedelerin acil olarak güvenli alanlarda barındırılmasını gerekli kıldığını işaret eden Kavaloğlu, "Bu çerçevede, AKTOB Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Birliğimiz üyeleri ile yoğun bir çalışma ve işbirliği içerisinde depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının kısmen de olsa karşılanması konusunda iletişimimizi sürdürmekteyiz. Ülkemizin yaşadığı bu ağır tabloda zarar gören vatandaşlarımızın bölgemizde konaklamalarına yönelik olarak oda tahsisinde bulunan ve bulunacak konaklama tesislerimizin yönetimlerine müteşekkiriz. Kriz merkezi ile iletişimimiz 7/24 devam edecektir" dedi.