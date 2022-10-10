SAMSUN(İHA) – Samsun’un Atakum ilçesinde sahilde bulunan 3 katlı bir otelin çatı katı alevlere teslim oldu.

SAMSUN(İHA) – Samsun’un Atakum ilçesinde sahilde bulunan 3 katlı bir otelin çatı katı alevlere teslim oldu.

Yangın, Atakum ilçesi Ömürevleri mevkisi Çobanlı İskelesi’nin karşısında bulunan bir otelde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin tadilatta olan çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını kapladı. Otelde konaklayan müşteriler ise hızla tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. 5 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.