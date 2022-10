Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bir apart otelin bodrum katında çıkan yangın nedeniyle üst katta mahsur kalan müşteriler itfaiyenin yangın merdiveni ile kurtarıldı, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın sabah saatlerinde Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dört katlı bir apart otelin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apart otelde kalan müşteriler yangın nedeniyle odalarından tahliye edildi. Üst katlardaki odalarda mahsur kalan müşteriler itfaiye ekiplerinin kurduğu yangın merdivenleri ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen 15 kişi ayakta tedavi edildi, 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Apart oteldeki yangın söndürülürken, oteli saran yoğun duman ise itfaiye tarafından tahliye edildi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otelde kalan müşteriler ise sabah yoğun dumanla uyandıklarını ve hızlıca eşyalarını alarak, aşağıya indiklerini ifade etti.