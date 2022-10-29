Her yıl milyonlarca tatilcinin akın ettiği Antalya’da, tatilcilerin sevimli dostları için de evcil hayvan oteli olan "Luxy Pet Hotel" hizmet veriyor. Misafirler otel odasında ve genel alanlarda tatilini geçirirken, tesisin özel bir bölgesindeki pet otelde profesyonel ekipler hayvanların konforu için çaba sarf ediyor. Otelde konaklayacak evcil hayvanlar için 20 ile 40 dolar arası ödeme yapılıyor.

Her yıl milyonlarca tatilcinin akın ettiği Antalya’da, tatilcilerin sevimli dostları için de evcil hayvan oteli olan "Luxy Pet Hotel" hizmet veriyor. Misafirler otel odasında ve genel alanlarda tatilini geçirirken, tesisin özel bir bölgesindeki pet otelde profesyonel ekipler hayvanların konforu için çaba sarf ediyor. Otelde konaklayacak evcil hayvanlar için 20 ile 40 dolar arası ödeme yapılıyor.

Sevimli dostların konaklamalarında ve bakımında

Otel Türkiye’de bakılması yasal olan tüm ırklar, kilo, boyutlar ve kişilikler için tasarlanmış çeşitli süit seçenekleri ve oyun alanları imkanı sunuyor. Luxy Pet Hotel Müdürü Bilge Tekgül, "Köpekler ve sahipleri için özel tasarlanmış tesis içi yürüyüş yolları imkânı var. Ayrıca otelde kediler için de bazı mini aktivitelerin bulunduğu özel dizayn konaklama odalarımız mevcuttur. Kedi ve köpekler için özel dizayn edilmiş pet odalar, lobby, resepsiyon, pet kuaför, pet shop ve pet friendly plaj ve pet friendly teras retoranlar gibi alanların yanında eğlenerek vakit geçirmeleri için tesis içi özel aktivite alanları, yürüme parkurları, oyuncaklar bulunmakta. 7 gün 24 saat esası ile personelimiz tarafından 24 saat gözetim yapılmakta. Misafirlerimiz kendi mobil cihazlarından canlı olarak kamera ile özel odasında konaklayan dostunu izleyebiliyor" ifadelerini kullandı.

Luxy Pet Hotel’i bünyesinde barındıran Nirvana Hotels CEO’su Korhan Alşan ise hayvanların haklarının gün geçtikçe daha da önemsendiği günümüzde bu konuda bireylere patili dostları ile birlikte özgür ve kaliteli bir tatil sunmayı hedeflediklerini söyledi. Dünyada bir çok benzer ürünü incelediklerini söyleyen Alşan, "Bize özel çok özel bir pet friendly lüks tatil kavramını konuklarımızın beğenisine sunduk. Ticari boyutun yanında muhtaç hayvanlara yardımcı olmak, onların sıcak yuvalar bulmalarına aracılık etmek ve aynı zamanda sokak hayvanlarına destek olmak tarifsiz bir duygu ’’ dedi.