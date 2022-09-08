Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi’nin (GSTC) 2021 yılından beri kurumsal üyesi olan ve GSTC ile imzaladığı iş birliği protokolü çerçevesinde, Türkiye’de GSTC eğitimi düzenlemeye yetkili tek kuruluş olan Kapadokya Üniversitesi, GSTC Sürdürülebilir Otel Eğitimleri’nin ilkini yaptı.

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi’nin (GSTC) 2021 yılından beri kurumsal üyesi olan ve GSTC ile imzaladığı iş birliği protokolü çerçevesinde, Türkiye’de GSTC eğitimi düzenlemeye yetkili tek kuruluş olan Kapadokya Üniversitesi, GSTC Sürdürülebilir Otel Eğitimleri’nin ilkini yaptı.

Kapadokya Üniversitesinin Mustafapaşa Yerleşkesinde yüz yüze gerçekleştirilen eğitime, turizm sektörünün Akdeniz, Ege, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Kapadokya bölgelerinden önde gelen temsilcileri bir araya geldi. Konaklama sektörü yöneticileri ve konaklama profesyonelleri için GSTC ortaklığıyla hazırlanan eğitimde, oteller için sürdürülebilirlik uygulamalarına ilişkin pratik bilgiler sunuldu. İki gün süren kolaylaştırılmış ve etkileşimli eğitimde, oteller için sürdürülebilirlik yönetiminin unsurları, Sürdürülebilirlik Performans Göstergeleri (KPI) ve GSTC Endüstri Kriterleri incelendi. Sürdürülebilirlik için en iyi uygulamaların izlenmesine ilişkin uzman sunumlarına, vaka analizlerine, ölçüm, izleme ve raporlama için faydalı kaynakların yanı sıra gerçek hayattan sektör örneklerine yer verildi. Eğitimde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’ndan uzmanlar Neliz Çetiner ve Vildan Cihantimur da sunum yaparak katılımcılarla kurumun sürdürülebilirlik çabaları ile ilgili bilgi vererek Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı’nın ayrıntılarını paylaştı. Eğitim sonunda katılımcılara GSTC ve Kapadokya Üniversitesi tarafından katılım belgesi verildi.

Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca açıklanan Turizm Ana Planı çerçevesinde turizmde sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda, turizmin doğal, kültürel ve tarihi arz kaynaklarını dengeli kullanarak korumayı, turizmin ekonomiye doğrudan ve dolaylı katkısı sayesinde sosyal ve ekonomik gelişmeyi desteklemeyi ve turizmden daha yüksek gelir yaratmayı amaçlıyor. Sürdürülebilir turizm alanında küresel düzeyde en yaygın ve en üst standartları belirleyen GSTC ile TGA arasında yapılan protokol çerçevesinde 2022 yılında başlatılan Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı, kademeli olarak Türkiye’deki konaklama ve yeme-içme tesislerinde geçerli olacak bir dizi kriteri ve sertifikalandırma sürecini içeriyor.

Kapadokya Üniversitesi bu süreçte tek yetkili kuruluş olarak GSTC Sürdürülebilir Turizm Eğitimi ve Otel Eğitimi Programlarına devam ederek ana mottolarından olan sürdürülebilirliğe, Türkiye turizmine ve konaklama sektörüne katkısını devam ettirmeyi amaçlıyor.