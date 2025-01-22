Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden Adanalı ailenin, taziye evine yakınları akın etti.

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel’de dün sabaha karşı çıkan yangında yaşamını yitiren 4 kişilik ailenin cuma günü tatil dönüşü Adana’ya aile ziyaretine geleceği öğrenildi. İstanbul’da yaşayan Mert Doğan, Duygu Doğan ve kızları Mavi ile Doğa Doğan çıkan yangında hayatını kaybetti. Çorlu’da bir polyester fabrikasında genel müdür olan Mert Doğan ve yaşam koçu olan Duygu Doğan ile kızları Mavi ve Doğa Doğan’ın cenazeleri yarın Adana’da toprağa verilecek. Duygu Doğan’ın babası Adnan Aslan’ın yaşadığı eve taziye çadırı kuruldu. Baba Aslan ve Mert Doğan’ın babası Uğurtan Doğan taziyeleri kabul ediyor.