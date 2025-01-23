Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınında hayatını kaybeden Süleyman Dayı, eşi Seden Nurgül Dayı ve çocukları Ela ile Buse Dayı’nın cenazeleri İstanbul’da toprağa verildi.

İstanbul’da yaşayan ve tatil için gittikleri Bolu Kartalkaya’da çıkan otel yangınında hayatını kaybeden Süleyman Dayı (51), eşi Seden Nurgül Dayı (48), kızları Ela (15) ve Buse Dayı’nın (12) cenazeleri, Üsküdar İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze namazına Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve ailenin yakınları katıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, aile yakınlarına taziyede bulunduktan sonra başka bir cenazeye katılmak üzere camiden ayrıldı.

“Tatilden bir gün sonra oğlumun nişanı için geleceklerdi”

Süleyman Dayı’nın ağabeyi Mehmet Yaşar Dayı, kardeşinin tatil için bir ay önceden yer ayırttığını, tatilden bir gün sonra oğlunun nişanı için yanlarına geleceğini anlattı. Yangını öğrenince kardeşine ulaşmaya çalıştığını belirten Dayı, "O otelde kaldıklarını bilmiyordum ama orada olduklarını biliyordum. Aradık ulaşamadık, ne eşine ne kendisine. Sonra kayınpederini aradım. O da aynı şekilde ulaşamadı. Bolu’ya doğru hareket ettiler. Sonra ben çocuğa haber verdim. Benim çocuk gitti" diye konuştu.

Her yıl aynı otele tatile gidiyorlardı

Bolu Kartalkaya’daki otele her yıl tatile gittikleri öğrenilen Rize Çayelili aileden yangın sonrası haber alınamamıştı. Otelin 11. katında konaklayan 4 kişilik Dayı ailesinin yangında yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı. Aileden geriye ise geçtiğimiz yıl gittikleri kar tatilinde çektirdikleri aile fotoğrafı ortaya çıktı.