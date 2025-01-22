Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybeden Gülçin Akişli, oğlu Şenol Akişli ve Şenol Akişli’nin kızı Mina Akişli, Pendik’te düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında hayatını kaybedenler arasında bulunan Gülçin Akişli, oğlu Şenol Akişli ve Şenol Akişli’nin kızı Mina Akişli için Pendik’te bulunan Seyit Seyfi Cemevi’nde cenaze düzenlendi. Düzenlenen cenazeye Şenol Akişli’nin eşi, Akişli ailesinin akrabaları ve aile yakınlarının yanı sıra Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve vatandaşlar katıldı. Gülçin Akişli, Şenol Akişli ve Mina Akişli, ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.