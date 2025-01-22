Bolu Kartalkaya’da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Eslem Uyanık, memleketi Kayseri’de toprağa verildi.
Bolu Kartalkaya’da 238 kişinin kaldığı otelde çıkan yangında, mutfak bölümünde çalıştığı öğrenilen Eslem Uyanık (27) hayatını kaybetti. Uyanık’ın cenazesi memleketi Kayseri’de Hulusi Akar Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
İl Müftüsü Durmuş Ayvaz’ın kıldırdığı cenaze namazına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, protokol üyeleri, Eslem Uyanık’ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.