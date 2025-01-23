Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Burcu Filiz Güngör, eşi Kıvanç Güngör ve çocukları Pelin ile Kerem Güngör, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında hayatını kaybeden iş kadını Burcu Filiz Güngör, eşi Kıvanç Güngör ile çocukları Pelin (14) ve Kerem Güngör için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve ölen ailenin yakınları ve sevenleri katıldı. Aile yakınları törenin düzenlendiği camii bahçesinde taziyeleri kabul etti. Güngör ailesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.