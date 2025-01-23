Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınında 4 kişilik aileden hayatını kaybeden anne ile 10 yaşındaki kızı, memleketleri İzmir’in Urla ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında bir acı haber de İzmir’e geldi. Urla ilçesinde emlak danışmanlığı yapan Müge Suyolcu (41), inşaat mühendisi eşi Yavuz Suyolcu (42), kızı Pera Suyolcu (10) ve oğlu Göksel Derin Suyolcu’nun (12) yangın sırasında yarıyıl tatili sebebiyle otelde bulundukları öğrenildi. Facianın olduğu esnada 8’inci katta oldukları ifade edilen Yavuz Suyolcu ve Göksel Derin Suyolcu otelden çıkmayı başarırken, Müge Suyolcu ve ilkokul 4’üncü sınıf öğrenci olan kızı Pera Suyolcu mahsur kalarak yaşamını yitirdi.

Yakınları gözyaşlarını tutamadı

Anne ve kızı için Urla İskele Yahşibey Camisi’nde bugün öğlen cenaze namazı kılındı. Cenazede bir yakını baygınlık geçirirken, kimi yakınlarının ise güçlükle ayakta durduğu görüldü. Kılınan namazın ardından anne ve kızın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Urla İskele Mezarlığı’na götürülüp, toprağa verildi. Törene baba Yavuz Suyolcu, oğlu Göksel Derin Suyolcu, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, ünlü oyuncu Cemal Hünal, akrabaları ve yakınları katıldı.

"Benim meleklerim son değil, dünyanın kuralı bu"

Törende basın mensuplarına yaptığı açıklamada, herkes için çok zor bir durum olduğundan bahseden Baba Yavuz Suyolcu, "Benim meleklerim son değil. Dünyanın kuralı bu" dedi.

"Aşağı inerken kalabalıktan çarpışıyorlar"

Yakını İsmet Özgenç ise, "Dördüncü kata çıktığı için duman yukarı çıkıyor. Hep beraber el ele tutuşuyorlar. Ekmek getiren bir adam bağırıp çağırıyor. Sekizinci kattan dördüncü kata kadar zor geliyorlar. Sonra kalabalıktan çarpışıyorlar. Baba ile oğlu çıkıyor. Onlar kalıyor" dedi.

"Pera doktor ve mimar olmak istiyordu"

Baba ve annenin, çocuklarını tatil hediyesi olarak kayak merkezine götürdüklerinden bahseden Özgenç, “Kayağı çok seviyorlar. Çok çalışkan ve akıllı bir kadın. Pera doktor ve mimar olmak istiyordu. Daha çocuktu” açıklamalarında bulundu.