Bolu Kartalkaya’da çıkan otel yangınında hayatını kaybeden anne ve kızı için memleketleri Manisa’nın Soma ilçesinde yarın cenaze töreni düzenlenecek.

Türkiye’yi sarsan Bolu’daki Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında tatil için İzmir’den giden Dr. öğretim üyesi Kübra Tonguç Altın ile 4’üncü sınıfa giden kızı Alya Altın hayatını kaybetti. Baba Hilmi Altın ise yangından yaralı olarak kurtuldu.

Facia kurbanlarından Alya’nın İzmir’de özel bir okulda 4’üncü sınıf öğrencisi olduğu, anne Kübra Tonguç Altın’ın ise Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı doktora programı mezunu olduğu, aynı üniversitede Doktor Öğretim Üyesi unvanıyla akademik kadroda görev yaptığı öğrenildi.

Soma ilçesinde köklü bir esnaf ailenin kızı olan Dr. Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya yarın öğlen namazı sonrasında Soma’da Parkaltı Camii’nde düzenlenecek cenaze töreni sonrasında Soma Belediye Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, taziye mesajında "Bolu’da yaşanan korkunç otel yangınında ateş ne yazık ki Somamıza’da düştü. Soma’mızın değerli ve köklü esnaflarından çoğumuzun yakından tanıdığı Ergin Tonguç’un kızı Dr. Öğretim Üyesi Kübra Tonguç Altın ve Torunu Minik Alya Altın’ı bu üzücü faciada kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Böylesine büyük bir acının tarifi yok. Ancak soruyoruz: bu ihmaller ne zaman sona erecek? Daha kaç can yanmalı, kaç aile bu tarifsiz acıya mahkum edilmeli. Hayatını Kaybeden anne ve yavrusuna Allah’tan rahmet, Tonguç ve Altın ailelerine, Sevenlerine ve tüm Soma Halkına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.