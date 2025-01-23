Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Şahıslar araçtan indirilmeden, minibüse doktor getirilerek sağlık kontrolleri yapıldı.

Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolü için jandarma eşliğinde Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne getirildi. Minibüsten indirilmeyen şahıslar için araca doktor getirildi. Şahısların rutin sağlık kontrolü, araçta doktor tarafından yapıldı.