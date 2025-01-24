Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’deki yangına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 8’i Bolu Adliyesine sevk edildi.

Grand Kartal Otel’de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 14’e yükseldi. Bu şüphelilerin 8’inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Aralarında işletme sahibi Halit Ergül’ün de bulunduğu 8 kişi Bolu Adliyesine getirildi. Şahıslar, adliyenin arka kısmında bulunan otoparktan ifadeleri alınmak üzere savcılığa götürüldü.