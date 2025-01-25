Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin işletme sahibi Halit Ergül ile şirket genel müdürü dün tutuklanmıştı. Bugün de 7 kişi daha tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı yangına ilişkin yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 14 kişiden işletme sahibi Halit Ergül ile şirket genel müdürü Emir Aras, dün tutuklanmıştı. Gözaltına alınan 14 isimler şöyleydi: İşletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan, otelin aşçısı Faysal Yaver, mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç, Mehmet Gündüz, otelin elektrikçisi Hüseyin Özer, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye çalışanı İrfan Acar, otelin mimarı Ali Bilir, işletme müdürü Kadir Özdemir.

7 kişi tutuklandı

Savcılıktaki sorguları sonrasında 8 kişi nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İfadeleri sonrasında otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Mehmet Gündüz, Fidan Kurç ve Yusuf Karahanlı bugün tutuklandı. İş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan ise ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarmadaki gözaltıları devam eden 4 şüphelinin ise bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.