Bolu’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal adliyeye sevk edildi.

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 28 kişi gözaltına alınmış, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun’un da bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmıştı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Soruşturma kapsamında son olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı. Sırrı Köstereli ve Bünyamin Bal, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.