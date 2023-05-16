Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu.

Olay, Hasan Efendi-Ramazan Paşa Mahallesi’nde bir otelde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde konaklayan 60 yaşındaki Bahri Hayta’dan haber alamayan ve şahsın sağlık durumundan şüphelenen çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler otel çalışanları ile birlikte odayı kontrol etti. Odada hareketsiz yatar halde bulunan Hayta’nın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi. Gerekli olay yeri çalışmalarının ardından Hayta’nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.