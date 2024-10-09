Adıyaman’da önemli sağlık yatırımlarından biri olan 360 yataklı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası’nın (Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi) açılmasına sayılı günler kaldı.

6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman’da diğer yatırımlar gibi sağlık yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi hasar gördü. Hasar gören bina boşaltılarak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasında hizmet vermeye başladı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanındaki arazide 2020 yılında inşaatına başlanan yeni Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde sona gelindi. Deprem izolatörlü, yangın ve havalandırma sisteminden hasta ilaç dağılımına kadar ‘akıllı bina’ olarak tasarlanan hastanede hummalı bir çalışma sürüyor. Son rötuşları yapılan hastanenin cihazları yerleştirilirken bir taraftan tefrişat diğer taraftan temizlik çalışmaları sürüyor. Açılmasına sayılı günler kalan hastane, kentteki sağlık hizmetlerinin kalitesini daha da arttıracak.

Bina ve diğer giderleriyle yaklaşık 750 milyon TL’ye mal olan hastanenin yanı sıra Adıyaman’da 55 sağlık yatırımı yapıldı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ağustos ayında Adıyaman’a yaptığı ziyarette hastanenin Ekim ayında açılmasının planlandığı açıklamıştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman İl Sağlık Müdürü Cengiz Yorulmaz, “2020 yılında inşaatı başlayan projemizdir. Yaklaşık 360 yatak kapasiteli bir hastane burası. Komplekste 4 tane bina var. Binamızda kadın doğum, çocuk ek binası, kreşi, onkoloji tanı tedavi merkezi ve sağlık müdürlüğü var. 360 yatak kapasiteli binamızın 66 polikliniği var, 9 ameliyathanesi, 50 yeni doğan yoğun bakımı, 14 tane çocuk yoğun bakım 12 yetişkin yoğun bakım olmak üzere büyük bir yapıya sahibiz. Uzun zamandır hummalı bir çalışma içindeyiz, malzemeyi temin ettik. Malzemenin bir kısmını servislere yerleştirdik. Tomografi ve röntgeni birçok cihazı hazır. İnşallah yakın zamanda vatandaşımızın hizmetine sunacağız ve ilimiz büyük bir yatırıma ve büyük bir kolaylığa kavuşmuş olacak. Vatandaşa daha kaliteli bir sağlık hizmeti vereceğiz. Tabi bu bizim devam eden yatırımlarımızdan bir tanesi. İlimizde 55 yatırım ile ilgili çalışma yapıyoruz, 9 tanesini bitirdik. İçinde ağız diş sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi, istasyon daha bir çok sağlık alanı var” dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirrik ise “6 Şubat depreminden sonra Kadın Hastalıkları ve Doğum Çocuk Hastanemiz bir hasar almıştı. Biz şu andaki ana binamızda iki hastane ortak çalışıyoruz ve hizmet vermeye devam ediyoruz. Bakanlığımızın hekim konusunda bize destekleri devam etmektedir. Özellikle bu hastanemizin de faaliyete girmesiyle hem hekim arkadaşlarımız hem sağlık hizmeti almaya gelen vatandaşlarımız daha geniş fiziki ortamlarda, daha rahat bir alanda sağlık hizmeti alacaklardır. Hastanemiz akıllı hastane modeliyle yapıldı. Yangın sistemleri, hastaların ihtiyaçları, ilaçların dağıtım şekilleri olsun tamamen akıllı sistemle dizayn edilmiş bir hastane modeli” diye konuştu.