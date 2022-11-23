Tarihi, kültürel ve inanç turizmi açısından ön plana çıkan Diyarbakır’da huzur ortamının yakalanmasıyla otel işletmecileri sonbahar sezonunu mutlu kapattı.

Tarihi, kültürel ve inanç turizmi açısından ön plana çıkan Diyarbakır’da huzur ortamının yakalanmasıyla otel işletmecileri sonbahar sezonunu mutlu kapattı.

Binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Diyarbakır yılın her dönemi yerli ve yabancı turistleri ağırlarken, turistlerin en çok ilkbahar ve sonbaharı tercih ettiği belirtildi. Özellikle Diyarbakır’da düzenlenen festivaller ve Türkiye ile İskoçya arasında oynanan milli maçın otellerdeki doluluk oranına pozitif yansıdığını belirten Plaza Otel Genel Müdürü Osman Kaya, otellerdeki doluluk oranının geçen sene daha az olduğunu söyledi. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile turistlerin ön yargılarının geçen seneye göre daha fazla kırıldığını söyleyen Kaya, “Otellerimizdeki doluluk oranı bu sezon geçen seneye oranla daha yükseldi. Buna Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlemiş olduğu ‘Sur Kültür Yolu Festivali’ ve milli takım maçımızın Diyarbakır’da oynanmasından ötürü etki sağlandığını düşünüyoruz. Bunun yanı sıra Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) turizminde Diyarbakır’a karşı turistlerin ön yargılarının geçen seneye oranla biraz daha kırıldığını gördük. GAP turizmiyle Diyarbakır’a gelen turist sayısının bu sene daha artış gösterdiğini gördük” dedi.

İlkbaharda yaklaşık 3 bin konaklama, sonbaharda ise yaklaşık 4 bin konaklama ile Diyarbakır’da sonbahar sezonunu kapattıklarını belirten Kaya, “Gelecek sene sonbahar turizminde yine artış olacağını düşünüyoruz. Geçen seneye oranla gözle görülür şekilde otellerde doluluk oranında artış gösterildi. Bu rakam geçen sene ilkbaharda 2 bin konaklama iken, bu sene 3 bin konaklama almış bulunmaktayız. Sonbaharda ise 3 bin konaklamadan bu sene 4 bin konaklamaya çıkmış durumdayız” ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır’da kış turizminden fazla beklentilerinin olmadığını dile getiren Kaya, “Diyarbakır’da kış turizminden fazla bir beklentimiz yok. Ama Kültür ve Turizm Bakanlığından beklentimiz, kış ayları için de ‘Sur Kültür Yolu Festivali’ gibi belli organizasyonlar yapıp bu sayıyı arttırmalarıdır” dedi.

Yerli ve yabancı turistlere Diyarbakır’ı görmeleri için çağrıda bulunan Kaya, “GAP turizmine gelen müşterilerimizin Diyarbakır’dan ayrılırken mutlu ve güler yüzlü ayrılmaları bizi onure etmiştir. Kendilerini otelimizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. 2023 yılında yine bekleriz. Yerli ve yabancı turistler Diyarbakır’ımızı gelip görsünler. Diyarbakır gerçekten görülmeye değer bir şehir. Tarihi, kültürü ve misafirperverliğimizle yerli ve yabancı turistlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyarız” diye konuştu.