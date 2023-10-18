Ardahan’da otel inşaatına ait su tankları ateşe verilerek yakıldı. İş Adamı Eski Milletvekili Ensar Öğüt, "Bu bir sabotajdır. Yapandan şikayetçi olmayacağım yaptıranı söylerse de 100 bin lira ödül vereceğim" dedi.

Ardahan’ın tarihi Halilefendi Mahallesi’nde yaklaşık bir yıl önce yapımına başlanan ve turizme yönelik Baltık mimarisine uygun olarak yapılan otel inşaatında son aşamaya gelindi. Açılışının 29 Ekim’de yapılması planlanan otelin su tankları ve seramikler kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. Otel işletme sahibi Eski Milletvekili İş İnsanı Ensar Öğüt, "Açılışını Cumhuriyet’in kuruluşunun yüzüncü yılı olan 29 Ekim’de yapmayı planlamıştık. Maalesef bu hadise meydan geldi. Şeref yoksunu bu kişilerin ortaya çıkması için bunu yapanlara yaptıranları söylemek kaydıyla 100 bin lira ödül vereceğim" şeklinde konuştu.

Öğüt, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ardahan ili maalesef büyük bir göçe maruz kalmıştır. Göçün nedenlerinden bir tanesi de doğru bir yaşam tarzı oluşturabilecek ve turizmle ülkenin kalkınacağı bir ortam olmadığı için bu bölgenin kalkınması için Baltık mimarisine uygun bir otel inşa etmeye karar verdik. Ve bu otelin açılışını 29 Ekim Cumhuriyet’in yüzüncü yılına yetiştirmeye çalıştık. Ancak bunu geciktirmek için bu şekilde sabote ettiler. Bu su depoları ve seramikler Ankara’dan yeni geldi. Ve bize zarar vermek için ellerinden gelen ne varsa yapmaya çalışıyorlar. Çok üzgünüm, çünkü Ardahan’a çok büyük bir yatırım yaptığıma inanıyorum. Hiçbir karşılık beklemeden, buraya gelen üst düzey yöneticilerin de kalabileceği ve çevre illerde kalmasını engelleyecek bu yatırımı yapmaya karar verdik. Ama maalesef şahsiyet ve şeref yoksunu insanlar bu şekilde bir girişimde bulunmuşlar. Bunu kim yaptı bilmiyoruz, ama bunu yapandan davacı olmayacağım. Onu kimin yaptırdığını söylerse 100 bin lira ödül vereceğim. Yani yakandan şikayetçi olmayacağım, yaktırandan şikayetçi olacağım. Çünkü bu yatırımın buraya yapılmasını hazmedemeyen, bu ilin kalkınmasını istemeyen, kendi menfaati dışında hiçbir şeyi düşünmeyen yarım kafalı insanlar var. Bu insanların ortaya çıkması için yapan kişilere 100 bin lira ödül vereceğim. Ama kimin yaptırdığını söylemek şartıyla" dedi.