Adliyeye sevk edilen Ö.E. "yağmaya teşebbüs, kasten yaralama ve işyeri dokunulmazlığı ihlal suçlarından" tutuklandı.

Otelde bulunan kamera görüntülerini inceleyen polisler olayın şüpheli Ö.E. olduğunu tespit ederek şüpheli şahsı Çay Mahallesinde gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay İskenderun ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre otel görevlisi A.T. adlı şahıs darp edilip, bıçakla tehdit edildi. Olayın ardından ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde otel görevlisini bıçakla tehdit ederek darp eden şüpheli tutuklandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.